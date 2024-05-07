الفراخ بـ60 جنيها واللحوم بـ200.. حملة المقاطعة تعلن موعد انخفاض الأسعار

توسعت حملة مقاطعة الأسماك والدواجن والبيض في المحافظات شمالًا وجنوبًا خارج نطاق القاهرة الكبرى، ولاقت رواجًا واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للامتناع عن شراء الأسماك والدواجن واللحوم والبيض، وامتدت لتشمل مدن الدلتا والصعيد بعد انتهاء عيد القيامة المجيد وشم النسيم، إذ توقفت الحملة خلال أعياد الإخوة الأقباط لمشاركتهم فرحة العيد، وهو الأمر الذي دفع كبار التجار إلى العودة لتغيير الأسعار خلال اليومين الماضيين دون مبرر، مستغلين إقبال المستهلكين على الشراء رغم استمرار تراجع أسعار الدقيق والأعلاف ومكونات الإنتاج، صرح بذلك أسامة الرفاعي منسق حملة المقاطعة في القاهرة الكبرى.

توسعات جديدة لحملة المقاطعة

وأكد أسامة الرفاعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة لن تتوقف في القاهرة الكبرى حتى تتراجع الأسعار مرة أخرى، مطالبًا التجار بالتراجع عن استغلال فرص المواسم والتلاعب بالأسعار.

انتشار الحملة في الدلتا والصعيد

وأضاف «الرفاعي»، أن الحملة امتدت لتشمل مدن ومحافظات الدلتا «البحيرة، كفرالشيخ، الغربية»، والصعيد «أسيوط، قنا، سوهاج» وغيرها، بعد جهود الحملة في نشر ثقافة التخلي عن السلع التي يبالغ التجار في أسعارها من تلقاء أنفسهم دون زيادة في أسعار المواد الخام والأعلاف التي تعتمد عليها، موضحًا أن أعداد المنسقين في ازدياد مستمر وأصبحت الحملة متواجدة في مختلف أسواق الجمهورية شمالًا وجنوبًا للتوعية بأسعار السمك والدواجن واللحوم، بعدما لاقت رواجًا كبيرًا في محافظات الصعيد وغيرها.

تراجع الأسعار

وأوضح منسق حملة المقاطعة في تصريحاته لـ «الوطن»، أن الحملة ليس لها إلا هدف واحد وهو تراجع الأسعار إلى المعدلات الطبيعية في متناول المواطن محدود الدخل، والسيطرة على جشع التجار غير الملتزمين بالأسعار العادلة، وبيّن منسق الحملة أن الأسعار التي تهدف إليها المقاطعة جاءت كالتالي:

الأسماك

- سمك بوري 60 جنيها.

- سمك بلطي 30 جنيها.

- سمك بلطى سوبر 50 جنيها.

- سمك بلطي جامبو 60 جنيها.

- رنجة 70 جنيها.

- سي فود 70 جنيها.

- سردين 40 جنيها.

- ماكريل 50 جنيها.

- بربوني 90 جنيها.

- مكرونة 60 جنيها.

- كابوريا فريش 60 جنيها.

- جمبري قشر وسط 120 جنيها.

- جمبري قشر كبير 150 جنيها.

- جمبري قشر صغير 160 جنيها.

- جمبري مقشر لحم كبير 200 جنيه.

- جمبري مقشر لحم وسط 190 جنيها.

- جمبري مقشر لحم وسط 170 جنيها.

- سمك تونة 50 جنيها.

- فيليه بلطي بلدي 100 جنيه.

وتستهدف الحملة أن تواصل أسعار الدواجن انخفاضها حتى الوصول للسعر المستهدف وهو 60 جنيها للكيلو، وانخفاض الأنواع الأخرى من الطيور بنسبة 40%.

اللحوم الحمراء

تستهدف الحملة الوصول بسعر اللحوم إلى 200 جنيه، وانخفاض المستخرجات الأخرى من الذبائح إلى 50% مثل الكوارع ولحم الرأس والكبدة وغيرها.

واختتم «الرفاعي» تصريحاته لـ«الوطن»، مناشدًا الجهات الرقابية بشن المزيد من حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال والمزارع لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وضبط المخالفين، مضيفًا أن تراجع الأسعار والسيطرة على الأسواق يتحقق بالدور التكاملي بجهود الرقابة ووعي المواطن ومقاطعة الشراء لمنع جشع التجار.