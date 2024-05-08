ملعقة واحدة من هذا الخليط لتسليك الحوض بسهولة.. «مش هتحتاج سباك»

الحوض المسدود واحد من المشكلات الشائعة لدى الكثير من ربات البيوت، إذ تتراكم بقايا الأطعمة به، ما يعرقل تصريف المياه بشكل طبيعي، ولكن ما لا تعرفه الكثير من السيدات، أن هناك بعض المواد الفعالة التي تعمل على تسليكه بطريقة صحيحة.

كيفية فك انسداد الحوض؟

يمكن تسليك الحوض المسدود عن طريق وضع صابون سائل مع البيكينج بودر وبيكربونات الصوديوم وربع كوب من الخل، إذ يعمل الخليط على إزالة الدهون والصدا، ونقدم لكم الطريقة بحسب ما نشرته «سبوتينك» عن مجلة «foodndtv» المتخصصة عن الصحة والغذاء:

فنجان من الصابون السائل.

كيس من البيكينج البودر.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من الخل.

الطريقة:

ضعي المكونات لمدة خمس دقائق.

اتركيها حتى تدخل في فتحات الحوض.

اجعليها تتفاعل معًا.

ضعي كوب من المياه المغلية بعدها.

طريقة تسليك الحوض المسدود

ويمكن استخدام الخليط، لفك انسداد الحوض، بهذه الطريقة:

فرغي الحوض من الأطباق.

ضعي بيكربونات الصوديوم فيه واتركيها لمدة نصف ساعة.

ضيفي الخل واتركي حتى الفوران للتخلص من الرواسب.

ضيفي الليمون والماء الساخن لسرعة التخلص من أي مواد عالقة بالحوض.

لتساعد على تسليك الحوض من الدهون والرواسب،

استخدام المضخة أو السلاكة.

استعمال الماء والصابون دومًا، لإزالة أي اتساخ في الحوض.

بهذه الطريقة سيكون تسليك حوض المطبخ سهلا، بدون تعب أو مجهود.