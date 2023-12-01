بلاش غسله في الحوض.. 6 خطوات لتحضير الدجاج في مطبخك بشكل صحي وآمن

العديد من ربات البيوت تواجه مشكلة عندما تبدأ في تنظيف وتقطيع الدجاج، إذ تنتشر البكتريا الناتجة عنها خلال غسلها، وتظل رائحتها غير لطيفة حتى يعد طهيها، ولا يرغب في تناولها أحد في تلك الحالة، كما أن الطريقة الخاطئة تسبب بعض الأمراض، لأنها تنقل البكتريا إلى الأماكن التي تم تقطيعها وتنظيفها عليها مثل حوض المطبخ.

لذا يستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أفضل النصائح عند غسل الفراخ في المنزل بأسهل وأبسط الطرق، وبشكل صحيح وصحي، وذلك بحسب ما ذكره موقع «Medical Express».

طرق تنظيف الدجاج في المنزل

1- عند فتح العبوة التي يوجد فيها الدجاج، ابدأي بإخراجها ثم ضعيها في كيس بلاستيكي نظيف حتى لا تسقط محتوياته على أرضية المطبخ وتسبب رائحة كريهة.

2. أحضري لوح تقطيع نظيف، ثم ضعي عليه الدجاج النيئ حتى تتمكني من تقطعيه.

3. يعتبر كثرة غسل الدجاج ليس صحيا، لذا إذا كان الدجاج مبللاً، فيفضل مسحه بمنشفة ورقية، ثم تخلصي من المنشفة الورقية لتجنب التلوث.

4. في حالة أوقعت ربة المنزل قطعا من الفراخ أثناء تنظيفها، فيجب مسحها بمنشفة ورقية، ثم ينظف السطح باستخدام الكلور أو رذاذ مضاد للبكتيريا.

5. عندما تنتهي ربة المنزل من غسل وتنظيف الدجاج، يجب عليها غسل يديها بالصابون والماء الدافئ، لمدة 20 ثانية على الأقل، حتى تتخلص من أي بكتيريا على يديها بعد التنظيف.

6. يجب غسل لوح التقطيع والأواني بمجرد الانتهاء من تنظيف الدجاج، بالإضافة إلى تطهير منطقة المطبخ من خلال استخدام رذاذ مضاد للبكتيريا أو مبيض مخفف، ثم ابدأي بتجفيفه بمنشفة ورقية نظيفة وبعد ذلك تخلصي منها.

7. يفضل استخدام معطر جو رائحته لطيفة، حتى تغير ربة المنزل من المطبخ ورائحته بعد تنظيف الفراخ مباشرة.