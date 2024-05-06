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البرلمان العربي يحذر من اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية: جريمة بحق 1.5 مليون شخص

كتب:

يسرا البسيوني
03:48 م | الإثنين 06 مايو 2024
البرلمان العربي

البرلمان العربي

حذر البرلمان العربي، من بدء الاحتلال الإسرائيلي التمهيد لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني، محملًا الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث، وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان.

الضغط على الاحتلال

ودعا البرلمان العربي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، محذرًا من الصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضرورة السعي لحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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