«أوقاف كفر الشيخ» تحذر من صعود المنبر لغير المُصرح لهم بالخطابة

اجتمع الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بمديري الإدارات الفرعية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه، في حضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات.

وأشاد وكيل الوزارة، في بيان اليوم، بالجهود التي بذلها مديرو الإدارات خلال شهر رمضان المبارك قائلًا: «تكريم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف للمديرية يعطي لنا حافز لنواصل العمل لخدمة ديننا ووطننا، ويعتبر تكريمًا لكل مدير إدارة وكل مفتش وإمام يتقي ربه في عمله».

منع صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة

شدّد «بسيوني» على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بخطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية، فيما يتعلق بخطبة الجمعة من حيث الالتزام بالوقت والموضوع، وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الصدد، منعًا للتعرض للمسائلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة حال المخالفة.

نوه وكيل الوزارة بضرورة متابعة تعميم المنشور الصادر من القطاع الديني أمس الاثنين، بشأن منع جمع أي تبرعات وعدم وضع أي صناديق داخل المساجد، لافتًا إلى أنه جرى تسليم المنشور لجميع مديري الإدارات الفرعية لتعميمه على المفتشين والأئمة.

وكلف «بسيوني» بمتابعة البرنامج التثقيفي للطفل ولقاء الجمعة وكافة الأنشطة المقامة بالمساجد من أمسيات دينية أو لقاءات فكرية، وكذلك الأسابيع الثقافية وبرنامج تصحيح التلاوة، بجانب متابعة مجالس الإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، والإشراف على الواعظات والوقوف على جميع الأنشطة القائمين عليها، وكذا المساجد، وإعداد تقرير مُفصل نهاية كل شهر.

نقل كافة الأنشطة الدعوية على مواقع التواصل

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، بنقل كافة الأنشطة الدعوية على صفحات الإدارات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفكر الوسطي عبر مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي بجميع الإدارات الفرعية.