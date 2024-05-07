وظائف شاغرة في شركة سياحية برواتب مجزية ودون شروط.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، حاجة شركة «تيكو» للاستثمارات السياحية لتعيين عدد من العمال لديها، مقابل الحصول على راتب مجزٍ.

الوظائف المطلوبة

وتطلب الشركة للتعيين عمالا في الوظائف التالية:

- ويتر (نادل مطعم).

- كابتن.

- مشرف صالة.

- باريستا (عامل في قهوة).

- استيورد.

- شيف.

- مشرف مطبخ.

متطلبات الوظيفة

لا تتطلب إحدى هذه الوظائف من المتقدمين لها أي شروط، سوى ألا يقل سنهم عن 18 سنة، والحصول على موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

ويحصل المقبول بإحدى هذه الوظائف على مجموعة من المميزات، وهي كالتالي:

- مرتبات مجزية.

- عمولة تصل إلى 12% + «تيبس».

- فرص ترقيات حسب الخبرة.

- سرعة التعليم.

- تأمين طبي واجتماعي.

ويمكن التقديد على الوظيفة عن طريق ملء الاستمارة التالية من هنــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة: «الاسم - الرقم القومي - رقم الهاتف - السن - النوع - المحافظة - المنطقة السكنية - المؤهل - الوظيفة - الخبرات»، ثم الضغط على «Submit» أو «تقدم».