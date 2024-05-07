عاجل.. وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة الامتحانات

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، في بيان لها بشأن خطة تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية من تاريخ 8 مايو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل.

تعديل خطة تخفيف الاحمال

وحرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 7 مساءً، موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل.

وأتاحت الشركة الروابط التالية للتواصل بشأن التفاصيل والاستفسارات من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على «تيليجرام»، والتواصل واتساب على الرقم التالي 01507501111.