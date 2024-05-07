«تعليم الجيزة»: مدارس المحافظة جاهزة لامتحانات الترم الثاني

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنّ جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب أثناء امتحانات النقل لجميع المراحل، على أن يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 حتى 15 مايو.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى 15 مايو، وطلاب الصف الأول الثانوي العام «عام ولغات» في الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتى 15 مايو، وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من الأربعاء 8 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالتشديد على اتباع التعليمات الآتية.

- حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كافٍ ودخول اللجنة مع دق الجرس دون تأخير.

- عدم الكتابة على الجدران والديسكات وعدم استخدام أي وسائل غش وعدم التحدث مع الآخرين في اللجنة كي لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وعدم اصطحاب أي كتب أو مذكرات تخص المادة التي يؤدى الامتحان فيها.

- عدم اصطحاب أي أدوات حادة داخل اللجان.

- جلوس الطالب في المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أي من وسائل الغش نهائيا للطلاب والملاحظين، حيث تعتبر جريمة تؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل في الغش وإلغاء امتحانه للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

إلغاء الامتحان في هذه الحالة

- الإجابات تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة مع عدم كتابة أي معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كي لا تحول ورقته إلى لجنة خاصة للتصحيح.

- عند تعثر الطالب في أي شيء عليه أن يطلب من مراقب الدور أو رئيس اللجنة لحل مشكلته وبكل هدوء حرصا على مصلحته.

- أى محاولة للشغب من قبل الطالب الممتحن أو التعدي بالألفاظ أو الأفعال سيؤدي إلى تحويل الطالب للشؤون القانونية فورا وإلغاء الامتحان والحرمان من العام الدراسي كاملا.