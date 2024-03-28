وزارة الكهرباء توضح عددا من الخطوات الواجب اتباعها في حالة سقوط أمطار

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء في كل الجوانب، ونظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد في أوقات النوات والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، يوضح الجهاز بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

الخطوات المتبعة في حالة سقوط أمطار

وترصد «الوطن» خلال هذا القرير خطوات التعامل الآمن مع مرافق ومصادر الكهرباء في المنازل والشوارع والاماكن العامة في حالة سقوط الامطار، وجاءت كالتالي:

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع «أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات».

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الإتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

5- يجب توعية الإطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.