تعيينات وزارة الكهرباء.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهاء مدة تلقي طلبات التقدم للوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها يوم 31 من شهر مايو الجاري وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2024.

شروط التقدم من وظيفة

وطالبت الشركة من المتقدمين لشغل الوظائف بتقديم الطلبات شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة، لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة من أصل و12 صورة منسوخة على الحاسب الآلي + Cd محمل علية نسخة من المستندات word وPDF بعد اعتمادها.

وأوضحت الشركة أن المتقدم إذا كان من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرفق موافقة مبدئية من جهة عمله على النقل في حالة الترشيح للتعين بالشركة، ولا يجوز التقدم في أكثر من وظيفة، ويجرى إخطار المتقدمين لشغل هذه الوظائف بموعد إجراء المقابلة الشخصية.

الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم لوظائف الكهرباء 2024

وأكدت الشركة أنّه يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان رقم 2 لسنة 2024 وبطاقة الوصف الوظيفي والمناطق التابعة لها، وفقًا للشروط العامة للتقدم من الإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة.

المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء المستندات المطلوبة، وهي:

- النموذج مستوف البيانات ومنسوخ على الكمبيوتر.

- بيان الحالة الوظيفية للمتقدم.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي سارية.

- عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والدراسات العلمية الأعلى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج / الزوجة والأبناء ودون من البطاقة شهادة ميلاد مميكنة.

- استيفاء الـشروط الخاصة للوظيفة الموضحة في بطاقة الوصف، ويشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للتعيين وفقا لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة، كما يشترط في كل الأحوال أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الإعلان، وإلا يقل آخر تقريرين للمتقدم عن مرتبة جيد جدا، وأن يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء.