طريقة تعطير الحمام وتعقيمه.. رائحة منعشة زي الفنادق

طريقة تعطير الحمام وتعقيمه، من الأمور التي تشغل بال كثير من السيدات، ودائما ما يسعون إلى إيجاد طريقة سهلة وبسيطة للتخلص من الروائح الكريهة التي تصدر عادة من الحمام، لذا قدمت مجلة «mejorconsalud» الإسبانية مجموعة من الحيل التي لا يمكن الاستغناء عنها لتعطير الحمام والتخلص من الروائح الكريهة.

أسهل طريقة لتعطير الحمام وتعقيمه

توجد طرق عديدة يمكن استخدامها لتعطير الحمام وتعقيمه، ومن أبرز هذه الطرق التي يمكن استخدامها، وضع ما يقرب من 200 مل من الماء، وإضافة بعض قطرات زيت شجرة الشاي الأساسي، وبعض أوراق النعناع، وتدمج جميع المكونات معًا، وتوضع في زجاجة مزودة ببخاخ، وترج جيدًا ويرش القليل منها في الحمام الخاص بك، لتكسبه رائحة مميزة طوال اليوم.

وصفة أخرى لتعطير الحمام

يمكن أيضًا وضع قرابة نحو 250 مل ماء، بالإضافة إلى 8 قطرات من زيت إكليل الجبل وزيت الأوكالبتوس العطري، ومزجها جيدًا معًا في أحد الزجاجات، ثم رشها في الحمام عدة مرات للحصول على رائحة منعشة طوال اليوم.

ويمكن تجربة تجميع أغصان إكليل الجبل والأوكالبتوس في حزمة واحدة، والعمل على تعليقها أعلى «الدوش» فعلاوة على مظهرها الجمالي، إلا أنه بمجرد أن تتشكل الحرارة والبخار في الحمام، يساعد ذلك على صدور الروائح العطرية للنباتات، التي تساعد جسمك على الحصول على استرخاء جسمك وعقلك تمامًا والشعور بالراحة.

عطر اللافندر

يمكن تجربة عطر اللافندر في التخلص من الروائح الكريهة في الحمام، فكل ما تحتاج إليه من 8 لـ10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، ويتم خلطه مع 200 مل من الماء المقطر، ووضعه في أحد الزجاجات، ورشه في أركان الحمام ليكون ذلك خير وسيلة للحصول على معطر حمام منزلي دائم، يشبه رائحة الفنادق.