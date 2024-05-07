خارجية «حماة الوطن»: سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يزيد معاناة سكان غزة

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية يمثل خرقا فاضحا للمناشدات الدولية التي تدين الاحتلال وتطالب بانسحابه، كما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ويزيد معاناة سكان القطاع، لافتا إلى أن إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري بوقف إطلاق النار، الذي تسلمته مؤخرا يعد ثمرة نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق في القطاع وأصبحت الكرة الآن في ملعب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، موضحا أن موقف حماس يعد ترجمة حقيقية للجهود المصرية بالتعاون مع شركائها تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.

قرار حماس بالموافقة على المقترح المصري

وأضاف «الزهار»، أن قرار حماس بالموافقة على المقترح المصري أحدث حالة من الفرحة لدى الفلسطينيين، وأدخلهم في مظاهرات عارمة تبتهج بالموافقة على وقف إطلاق النار وترحب به نتيجة جهود مكثفة للدولة المصرية ونتيجة الخبرة التي تتمتع بها مصر لأكثر من نصف قرن في مسارين الحرب والسلم ولخبرتها في المفاوضات مع المراوغات والألاعيب الإسرائيلية.

وأكد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الجهود المصرية بما يضمن الحفاظ على الأرواح الفلسطينية، خاصة أن مصر لن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية والرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جهود مصر للوصول لهدنة

وأوضح «الزهار»، أن مصر ظلت تقدم المقترحات من أجل إنهاء الحرب وظلت ترعى تلك المفاوضات رعاية كاملة للوصول لهدنة، كما أن المقترح المصري كان متكاملا بالهدنة والإفراج عن الرهائن والإفراج عن الأسرى وإعادة النازحين، ورعت القاهرة مفاوضات كبيرة للوصول لتهدئة الأوضاع، وحقن دماء الفلسطينيين وكانت هي العنصر الحاسم في ذلك حتى توصلت إلى الهدنة بين إسرائيل وحماس أكثر من مرة، مشيرا إلى أن أي تعنت إسرائيلي ورفض للمقترح يعرض تل أبيب للمزيد من العزلة والإدانة الدولية، خاصة بعد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال.