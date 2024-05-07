مركز الأزهر للفتوى يحذر من نشر أسرار البيوت على السوشيال ميديا

قال الشيخ محمود عويس عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ الأمانة التي وافق الإنسان على حملها فيما رفضتها السموات والأرض عندما عرضها المولى – عز وجل، عليهما، هي التكاليف الإلهية ومن أهمها الزواج، فعلى الإنسان أن يحافظ عليها ولا يضيعها.

أضاف محمود عويس، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير وهبه الأباصيري، والمُذاع على شاشة «cbc»، مستشهداً بقوله تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً».

وأوضح عضو مركز الأزهر للفتوى: «الزواج تكليف إلهي ورباني وآية من آيات الله – سبحانه، وعلى من ينوي الزواج أن تكون نيته تكوين أسرة مستقرة مطمئنة نافعة للمجتمع والغير، وعلى رب الأسرة الحفاظ على هذا التكليف والأمانة بمراعاة هذا البناء لتعمير الأرض».

أسرار البيوت لا تخرج للسوشيال

وأكد أنَّ الزواج ميثاق غليظ علينا الحفاظ عليه وعلى كل مقوماته طالما على مراد الله وسنة رسوله، وبالتالي أسرار البيوت لا تخرج منها، لأنَّ هناك تشديدا على ذلك، ونحذر من استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل في نشرها وفضح ما أمر الله بستره.