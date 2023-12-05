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مركز تدريب الأزواج بـ«الإفتاء»: إفشاء أسرار البيوت على السوشيال ميديا حرام شرعا

كتب:

هاجر عمر
06:07 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الشيخ أحمد البسيوني المشرف على التدريب على الزواج بمركز التدريب التابع لدار الافتاء المصرية

الشيخ أحمد البسيوني المشرف على التدريب على الزواج بمركز التدريب التابع لدار الافتاء المصرية

قال الشيخ أحمد البسيوني، المشرف على التدريب على الزواج بمركز التدريب التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الزواج عبارة عن معروف مودة ورحمة وإحسان وفضل، لافتا إلى المثل الشعبي المصري «داري على شمعتك تقيد» الذي يعكس أهمية الحفاظ على الأسرار وإخفائها عن أعين الآخرين.

خطورة إفشاء أسرار الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي 

وشدد «البسيوني» في حوار ببرنامج «الستات مابعرفوش يكذبوا» على شاشة «cbc»، على ضرورة عدم إفشاء أحد الزوجين أسرار الأسرة، مؤكدا على وجود خطورة كبيرة جدا على الأسرة واستقرار الحياة الزوجية، وبقاء الحب والاهتمام والمودة والثقة، إذا قام أحد الزوجين بإفشاء الأسرار، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إفشاء الأسرار محرم شرعا ومجرما عرفا وأخلاقا

وأكد المشرف على التدريب على الزواج بمركز التدريب التابع لدار الافتاء المصرية، أن إفشاء الأسرار محرم شرعا ومجرما عرفا وأخلاقا، لافتا إلى قول رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا.

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