«القاهرة الإخبارية»: الطائرات الإسرائيلية تستهدف منازل المدنيين في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في رفح الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على المدينة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن استهداف منازل المدنيين.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن آخر هذه المنازل التي استهدفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي هو منزل لعائلة «قشطة» بالقرب من بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح الفلسطينية، ما أدى إلى إصابة 17 فلسطينيا بجراح متفاوتة الخطورة، حيث وصلوا بسيارات مدنية وإسعاف إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج.

قصف عنيف لأحياء رفح الفلسطينية

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن المدفعية الإسرائيلية لا زالت هي الأخرى تطلق القذائف بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، وبكل أحياء هذه المنطقة من حي الجنينة ومنطقة شارع الاستقامة وحي التنور وحي السلام ومحيط مطار غزة الدولي شرق رفح الفلسطينية، وبالقرب من بوابة معبر رفح البري، موضحا أن كل هذه المناطق تتعرض هي الأخرى لقصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية التي تتساقط قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، موقعة خسائر فادحة في تلك المنازل والمناطق التي تتساقط عليها جراء الدمار الهائل الذي تتسبب به هذه القذائف.