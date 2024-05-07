خالد الجندي يوضح معنى الحكمة في القرآن.. ما علاقتها بالإنفاق؟

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنَّ الحكمة هي وضع الأمر في نصابه وأن يعلم المرء حدود إمكانياته وقدراته وأبعاد أي قرار يتخذه في حياته، كما أنها تعريف مهم للغاية ولا بد أن نتعرف عليه من القرآن الكريم.

وأضاف «الجندي»، خلال إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على شاشة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنَّ كلمة الحكمة ذُكرت في القرآن الكريم وسط آيات الإنفاق والمال وكأن الحكمة هي إنفاق المال في مكانه، قائلاً: «على الإنسان أن يحسب المعطيات والقدرات والإمكانيات وردود الأفعال وده كلام كل إنسان لازم يعمله حتى الأنبياء كانوا بيتصرفوا بحكمة».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرسلًا من الله وربنا مقلش للنبي يعمل خطوة عسكرية إلا بعد ما يشاور أصحابه».

واستشهد بقوله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ).