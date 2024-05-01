افتتاح مدرسة الحكمة الثانوية في مركز نصر النوبة بتكلفة 12 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادي النقرة بمركز نصر النوبة، والتي أُنشئت دعماً من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «منظمة إيفاد»، ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل»، بتكلفة وصلت إلى 12 مليون جنيه.

وتضم المدرسة 27 فصلا دراسيا يستوعب حوالى 700 طالب، ومعامل، وقاعتين للأنشطة والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب الحضارية، ومقامة على مساحة 2500 م2.

افتتاح المدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة

ووجه محافظ أسوان شكره للصندوق الدولي للتنمية الزراعية على دعمهم للجهود الحكومية من أجل تحويل قرى وادي الصعايدة بإدفو، ووادي النقرة بنصر النوبة إلى قصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق، تواكباً مع ما تشهده القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

تكثيف المسطحات الخضراء والزراعات

وشدد المحافظ على تكثيف المسطحات الخضراء والزراعات، والاهتمام بالنظافة العامة، فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات داخل الملعب متعدد الأغراض الملحق بالمدرسة لممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة وصقل مهاراتهم في الألعاب المتنوعة.