رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خالد الجندي يشيد بدعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية (فيديو)

كتب:

منى صلاح
07:16 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمواقف الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، قائلاً: «لابد نجدد البيعة لبلدنا ولرئيسنا في كل القرارات التي يراها لحماية المستضعفين والأطفال بفلسطين».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الثلاثاء: «نجدد الثقة في القيادة السياسية وعاشت مصرنا حائط صد ضد جحافل الإجرام من النيل من أولادنا على الأرض بفلسطين».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «رد الله كيد الصهاينة في نحورهم، ونصر الله أهل فلسطين وحماهم ووفقهم».

اقرأ المزيد:

مجلس النواب يدعم خطوات الرئيس السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

محمود مسلم: الرئيس السيسي يتحدث دائما عن السلام الشامل والعادل من خلال حل الدولتين

حزب المصريين: موافقة حماس على وقف إطلاق النار تكليل لجهود الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أدعو كل الأطراف للوصول إلى اتفاق ينهي مأساة الشعب الفلسطيني
بقلم منى صلاح