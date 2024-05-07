خالد الجندي يشيد بدعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية (فيديو)
كتب:
منى صلاح
07:16 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمواقف الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، قائلاً: «لابد نجدد البيعة لبلدنا ولرئيسنا في كل القرارات التي يراها لحماية المستضعفين والأطفال بفلسطين».
وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الثلاثاء: «نجدد الثقة في القيادة السياسية وعاشت مصرنا حائط صد ضد جحافل الإجرام من النيل من أولادنا على الأرض بفلسطين».
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «رد الله كيد الصهاينة في نحورهم، ونصر الله أهل فلسطين وحماهم ووفقهم».