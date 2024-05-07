السيطرة على حريق شقة سكنية في القنطرة بالإسماعيلية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، على حريق هائل شب في عقار سكني يستخدمه مالكه كمخزن للأدوات المنزلية داخل مدينة القنطرة قبل امتداده إلى باقي البنايات السكنية المُجاورة.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في الدور الرابع من مبني سكني بمدينة القنطرة امتد إلى الأدوار السفلية وخرجت ألسنة اللهب منه.

حريق شقة سكنية بدون وقوع إصابات

ووجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قولت الحماية المدينة في مدينة القنطرة ودعمها بسيارات أخرى من مدينة الإسماعيلية لسرعة السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى البنايات السكنية المجاورة منه.

ووصل إلى مكان الحريق 12 سيارة ما بين سيارات للحماية المدنية، وسيارات من مجلس المدينة محملة بكميات كبيرة من المياه للمُساهمة في السيطرة إلى الحريق.

وأكدت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات نهائيًا لعدم وجود أي من أفراد من الأسرة لحظة اندلاع الحريق، فيما تستمر جهود الحماية المدينة في أعمال التبريد لمنع اندلاع الحريق وتحدده مرة أخرى.