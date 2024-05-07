متحدث الحكومة يكشف تفاصيل بناء مجتمع عمراني في جزيرة الوراق

كشف محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم بشأن جزيرة الوراق، موضحا أن الاجتماع تناول بناء مجتمع عمراني متكامل في جزيرة الوراق.

مصر تسعى للنهوض بالمناطق غير الآمنة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى للنهوض بالمناطق غير الآمنة أو المخططة وتزويدها بالخدمات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين، والمشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة من مراكز شباب ومنشآت تعليمية، ويتم تنفيذ 94 برجا سكنيًا، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها تشمل الارتقاء بالخدمات في الجزيرة.

وأوضح أن معدلات التنفيذ تتم على قدم وساق، ويتم مراعاة تعويض المواطنين أو توفير وحدات سكنية لهم ويتم تخصيصها من الآن لمن يريد منهم الاستمرار في الجزيرة والحصول على وحدة سكنية بالمجتمع العمراني الجديد أو الحصول على تعويض وصرفه بصورة فورية.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وأشار إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، وكما كان في الفصل الدراسي الأول من تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لمراعاة امتحانات الطلاب من خلال تعديل توقيتات تخفيف الأحمال لعدم التأثير على الطلاب لتصبح من الساعة 3 حتى 7 مساء خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 8 مايو 2024 وحتى 20 يونيو المقبل، مؤكدا أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للقضاء نهائيا على تخفيف الأحمال.