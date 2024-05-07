انطلاق فعاليات ملتقى أقسام اللغات الشرقية في الجامعات بـ«آداب طنطا»

انطلقت، اليوم، فعاليات الملتقى السنوي الأول لأقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية، والمنعقد بكلية الآداب جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة طنطا: دراسة اللغات تقرّب بين الشعوب

وذكر رئيس جامعة طنطا، أن دراسة اللغات لها دور مهم في تحقيق التقارب بين الشعوب، وتنمية وعي الطلاب بهوية الأمم الأخرى، إضافة إلى تمكينهم من التواصل والاندماج مع الثقافات المختلفة، بما ينعكس على تنمية قدرات الطلاب ويرفع من كفاءتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استضافة فاعليات الملتقي السنوي الأول لأقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي، وتعظيم مخرجات البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجامعات.

أضاف الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، أن الملتقي يؤكد على أهمية أقسام اللغات الشرقية، ودورها التنموي والثقافي والتنويري والحضاري، بالإضافة إلى دورها المستقبلي.