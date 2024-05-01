تعيين 3 عميدات بكليات جامعة طنطا.. اعرف سيرهن الذاتية

أعلنت جامعة طنطا تولي 3 سيدات عمادة 3 كليات، حيث صدر قرار بتولي الدكتورة عبير عبدالحميد محمد علم الدين عمادة كلية العلوم، والدكتورة فاتن أبو طالب عمادة كلية طب الأسنان، والدكتورة عفاف بصل عمادة كلية التمريض، وذلك لمدة 3 سنوات.

عبير علم الدين عميدة لكلية العلوم

وأشارت جامعة طنطا، في بيان إعلامي، إلى صدور قرار بتولي الدكتورة عبير علم الدين عمادة كلية العلوم، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم عام 1992، ودرجة الماجستير عام 1996، ودرجة الدكتوراه عام 2001، وتدرجت في الوظائف العلمية حتي وصلت إلي درجة أستاذ عام 2012.

وحصلت «علم الدين» على جائزة الابتكار في التعليم والتعلم 2014 من وزارة التعليم العالي، وجائزة جامعة طنطا التقديرية 2017، وعُينت مديراً تنفيذيا للمركز الرئيسي للتدريب المستدام من عام 2021 حتى الان، وعينت قائما بعمل وكيل الدراسات العليا والبحوث للكلية فى اغسطس 2023 ووكيلا للكلية في فبراير 2024.

عفاف بصل عميدة لكلية التمريض

وبحسب بيان الجامعة، تولت الدكتورة عفاف بصل عمادة كلية التمريض بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات، حيث حصلت على بكالوريوس التمريض من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا عام 1994، والماجستير (تمريض باطني وجراحي) من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2007، وتدرجت في الوظائف العلمية، معيدا فى عام 1996، ثم مدرسا مساعدا فى عام 2002، ثم مدرسا فى عام 2007، ثم أستاذا مساعدا في عام 2014، لتحصل على الأستاذية فى عام ، 2019، وعينت عميدا للكلية في ديسمبر2020.

عمادة كلية طب الأسنان

كما صدر قرار بتعيين الدكتورة فاتن أبو طالب عميدة لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات، حيث حصلت على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والاسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998.

وتدرجت «أبو طالب» في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيدة في عام 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998 ، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام ٢٠٢١ حتى الان، وقائما بعمل عميد كلية طب الأسنان في نوفمبر 2023.