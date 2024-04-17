«تضم 3 تخصصات».. افتتاح كلية الفنون التطبيقية في جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، كلية الفنون التطبيقية، بعد انتهاء جميع التجهيزات بورش ومعامل ومدرجات الكلية التي بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية.

تأهيل مبنى كلية الآداب القديم

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم إعادة تأهيل مبنى كلية الأداب القديم ليصبح مبنى كلية الفنون التطبيقية الجديد، وذلك لتعظيم استغلال الموارد المادية القائمة وتحقيق الاستدامة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس الجامعة، أن جميع التجهيزات بورش الغزل والنسيج ومعامل الطباعة والصباغة ومعامل الحاسب الآلي، تمت وفقا لأحدث التكنولوجيات كما تم تجهيز الفراغات بوسائل المراقبة والحماية المدنية.

بدء الدراسة

وأشار «زكي» إلى أن الدراسة بدأت في الكلية في 3 تخصصات رئيسية، هي الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة.