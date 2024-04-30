جامعة طنطا: تحديد أعداد الطلاب المقبولين وفقا لاحتياجات سوق العمل

ناقش مجلس جامعة طنطا، المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إعادة دراسة وتدقيق أعداد الطلاب المقبولين في الكليات النظرية والأدبية للعام 2024 - 2025، وفقاً لخطة الدولة الاستراتيجية للاحتياجات الحالية والمستقبلية من التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل.

تكامل بين القطاعات

وخلال جلسة مجلس جامعة طنطا، أكد رئيس الجامعة طنطا أهمية التكامل بين القطاعات التنموية بالدولة المصرية ومؤسسات التعليم العالي ومخرجات البرامج الأكاديمية والبحث العلمي الموجه، من حيث عدد الخريجين والمحتوى العلمي والجدارات المستهدفة.

توطين الصناعات المتطورة

وشدد رئيس جامعة طنطا، على أهمية الاقتصاد المبني على المعرفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات المتطورة والمتوافقة مع البيئة المحلية.

جاء مجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا.