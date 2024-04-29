مذكرة تعاون بين جامعة طنطا ومعهد الفيزياء النووية بكازخستان في المجالات البحثية

وقع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، مذكرة تفاهم مشترك بين الجامعة و معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقع الاتفاقية عن معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان الدكتور سايبيك ساخاييف مدير عام معهد الفيزياء النووية، والدكتور نصرالله بورتيباييف، مدير معمل التفاعلات النووية منخفضة الطاقة.

تعزيز تعاون

صرح الدكتور محمود ذكي بأن الجامعة تولي اهتماما بتعزير التعاون العلمي مع الجامعات على المستوى الدولي، مشددًا على أهمية توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان، للدور الحيوي والهام للطاقة النووية في إيجاد مصادر بديلة للطاقة تماشيا مع توجهات بناء «الجمهورية الجديدة»، مؤكدا أن التعاون سيشمل المجالات البحثية والتعليمية للطلاب والباحثين لتأهيلهم في مجالات استخدام الطاقة النووية.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين أن قطاع الدارسات العليا والبحوث بالجامعة، يعمل دائما على تعزيز التعاون مع الجهات العلمية والبحثية، والعمل على استحداث برامج تعليمية جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لتأهيل الخريجين وبناء الكوادر البشرية، ودعم البحوث التطبيقية، كاشفًا أن مذكرة التعاون تشمل إتاحة تبادل الخبرات واستخدام الأجهزة العلمية المتاحة لدى الطرفين.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.