«الإسكان» تمد فترة الإعفاء من غرامات تأخير سداد أقساط الوحدات السكنية أسبوعين

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيعلن عن مد فترة الإعفاء من 70% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني– تجاري– خدمي– استثماري– صناعي) والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتيسير على المواطنين، وبنفس الضوابط المحددة سلفا، استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من المواطنين.

حالات مد قرار الإعفاء من غرامات التأخير

وأوضحت المصادر، أنّه من المنتظر إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرار المد لأسبوعين خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن التيسيرات ستسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات الصادر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم تخصص للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي ألغيت وسحبت وأصبحت في حوزة الجهاز.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن السداد

وقالت المصادر إنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستهيب بالعملاء الذين تخلفوا عن سداد قسط أخير أو أكثر استغلال فترة التيسيرات للسداد، إذ ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد فور إنتهاء فترة التيسيرات.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن عن فتح باب الإعفاء من غرامات التأخير لوحدات الإسكان والأراضي والوحدات الإدارية والمهنية خلال فبراير الماضي ولمدة شهرين فقط من تاريخ الإعلان، الذي انتهي اليوم بحلول الثالث والعشرين من أبريل الجاري.