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الحكومة تنفذ 50.7% من إجمالي الوحدات السكنية خلال عام 2022-2023 (إنفوجراف)

كتب:

أسماء زايد
12:46 م | الخميس 11 أبريل 2024
وحدات سكنية

وحدات سكنية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه تم تنفيذ 240 ألف وحدة سكنية عام 2022- 2023، باستثمارات 262.1 مليار جنيه، 50.7% منها تمّ تنفيذها بواسطة القطاع الحكومي.

وأشار المركز في تقرير له على الصفحات الرسمية له على منصات التواصل الاجتماعي، أنَّ 50.7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية تم تنفيذها بواسطة القطاع الحكومي خلال 2022-2023، مشيرا إلى التفاصيل التالية:

- 246.1 ألف وحدة سكنية منفذة عام 2021-2022 باستثمارات 143.5 مليار جنيه منهم 130.7 ألف وحدة.

- 240 ألف وحدة سكنية منفذه عام 2022-2023 باستثمارات 262.1 مليار جنيه منهم 121.6 ألف وحدة.

اجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال 2022-2023

وأشار معلومات الوزراء إلى إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال 2022-2023 بالألف وحدة، موضحًا تفاصيلها كالتالي:

- الإسكان منخفض التكاليف 0.805  .

- الإسكان الاقتصادي: 89.6 ألف وحدة.

- الإسكان الاستثماري 59.8 ألف وحدة.

-  الإسكان فوق المتوسط :8.1 ألف وحدة.

- الإسكان الفاخر : 31.8 ألف وحدة.

- الإسكان المتوسط: 49.8 ألف وحدة.

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