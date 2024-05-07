انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية

شهد مركز التعلم الشبابي والابتكار بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية النسخة الثانية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يقام على هامش فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، والتي تنفذها الوزارة بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق من مصر ودول العالم.

مناطق معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية

شمل معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية في نسخته الثانية ثلاث مناطق؛ وهي منطقة المسرح لعرض الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والروائية والسينمائية ومنطقة البهو رقم 1 لعرض المشروعات الصحفية والمطبوعات ومنطقة البهو رقم 2 لعرض مشروعات حملات العلاقات العامة والإعلان والدعاية والتسويق.

إتاحة الفرصة لشباب إعلام مصر

شهد المعرض حضور ما يقرب من 398 عارضا من 28 كلية وقسم إعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية؛ إذ يهدف إلى إتاحة الفرصة لشباب إعلام مصر لعرض إنتاجهم الإبداعي في المجال الإعلامي ودعوتهم لربط الصناعة الشبابية الإعلامية الإبداعية نحو حراك الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والشاملة.

واختتم فعاليات المعرض بتكريم المشاركين فيه من طلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام ودعوتهم إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير الصناعة الشبابية الإعلامية الإبداعية.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة فتحت باب الدخول لكافة شباب وطلاب الإعلام بالمجان للاطلاع علي الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية، مما نتج عنه حضور ما يقرب من 1200 زائر.