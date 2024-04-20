وزارة الشباب تنظم ندوة توعوية حول خطر المنشطات على صحة الرياضيين

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة لتنمية الكوادر، ندوة تثقيفية عن مكافحة المنشطات، بحضور العديد من أبطالنا الرياضيين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، وذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المنشطات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان، اليوم السبت، أن تنظيم ندوة تثقيفية لتوعية الأبطال الرياضيين بمخاطر المنشطات على صحة الرياضيين، يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المنشطات، وعلى هامش الاحتفالية تم تنظيم مسيرة رياضية والتي انطلقت من مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

قيادات وزارة الشباب في الاحتفالية

أشار البيان إلى حرص قيادات وزارة الشباب والاتحاد المصري للثقافة الرياضية على حضور الاحتفالية، والمسيرة، حيث حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة ولفيف من قيادات الوزارة، والإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية وإيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والعديد من المحاضرين الدوليين المعتمدين من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.