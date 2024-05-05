وزارة الشباب توفر وظائف بمرتبات مجزية وتأمينات.. اعرف التفاصيل

تؤدي وزارة الشباب والرياضة دورها الخدمي، للمساهمة في تخفيض معدلات البطالة، بتوفير فرص عمل للراغبين في الحصول على وظائف، سواء كانوا من الطلاب أو الخريجين، أو الحاصلين على مؤهلات متوسطة، الأمر الذي يجعل العديد يهتمون بتفاصيل الوظائف.

تفاصيل أحدث الوظائف

«الوطن» تستعرض تفاصيل أحدث الوظائف التي وفرتها وزارة الشباب، التي كانت من خلال بروتوكول وقعته مع شركة « الأهلى ممكن»، وجاءت على التحو التالي:

1- خدمة عملاء - داخل الفرع الحد الأقصى للسن 28 سنة

2- عامل بوفيه الحد الأقصى للسن 35 سنة

أماكن العمل المتاحة

المعادى: لوظيفة عامل بوفيه

البحيرة الدلنجات/ شبراخيت / الدقهلية السنبلاوين الغربية سمنود/ طنطا/ قطور/ بسيون/ السنطة/ زفتى/ سوهاج دار السلام/ طما / كفر الشيخ/ بيلا / فوه/ المنوفية أشمون/ الإسكندرية العامرية/ أسيوط البداري/ الفيوم يوسف الصديق/ طامية/ الشرقية هيها

شروط ومتطلبات الوظيفة

• مؤهل عال لوظيفة خدمة العملاء

• لا يشترط مؤهل لوظيفة عامل بوفيه

• ذكور وإناث

• خبرة أو بدون خبرة

• جيد في التواصل

الحقوق والمميزات

• راتب مجزي

• العمل 8 ساعات

• يومان إجازة في الأسبوع الجمعة والسبت

• تأمين طبي واجتماعي