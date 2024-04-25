وزارة الشباب تختتم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» في البحر الأحمر

واصلت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسف، تقييم مبادرات برنامج «نتشارك» وختام فعاليات الحوارات المجتمعية وتقييم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بمجمع إعلام الغردقة في محافظة البحر الأحمر بحضور 250 مشاركاً.

تنفيذ 16 مبادرة داخل 7 مركز شباب

واستعرض المشاركون في مبادرة نتشارك، 16 مبادرة تمّ تنفيذها داخل 7 مركز شباب على مستوى المحافظة، تلك المبادرات المجتمعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية للنشء والشباب في الجمهورية الجديدة ونحو آفاق أرحب في كل المجالات، إذ حققت مبادرتي «كن صديقا لي» بمركز شباب سفاجا، ومبادرة «المواطنة ونبذ الكراهية» مركز شباب القصير، والفوز بالجائزة المالية المُعلن عنها من قبل الوزارة .

تقييم الحوارات المجتمعية للمبادرة

وعلى هامش الفعاليات، تمّ تقييم الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»، في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتحت شعار «بحكايتك تكمل حكايتهم»، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

وتضمنت فعاليات الختام عرضًا توثيقيًا يبرز مشاركة النشء والشباب نحو تنفيذ 40 ورشة عمل داخل 10 مراكز شباب «الفتح، غارب، الغردقة، الميناء، سفاجا، قرية أم الحويطات، مبارك، القصير، مرسى علم، الشلاتين، ونادي الرحلات»، وتأكيد أنَّ المرأة شريك في صنع المستقبل، ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.