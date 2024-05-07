خبير استراتيجي: دخول الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية رغبة اليمين المتطرف

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المنطقة إزاء موقف شديد التعقيد ناتج عن إجراءات أو ممارسات لم تكن متوقعة بالمرة، منوهًا بأن مصر حذرت منذ السابع من أكتوبر من السياسات التي وصلت بنا إلى نقطة لم يرغب أحد بالمنطقة ولا العالم أجمع الوصول لها.

دخول رفح رغبة اليمين المتطرف

وأضاف عسيلة، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الموقف أصبح به اتهامات متبادلة، وبنيامين نتنياهو تحت ضغط من الأزمة التي تسبب بها والتي جعلته يضطر أن يخضع لليمين المتطرف، لافتًا إلى أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والرغبة المستمرة في دخولها رغبة أساسية لليمين المتطرف.

نتنياهو تحت ضغط من اليمين المتطرف

وواصل: «نتنياهو كان يريد أن يؤجل دخول رفح لمكاسب سياسية أخرى، ولكن اضطر للهجوم بعد حالة الارتباك الشديد التي حدثت بعد موافقة وفد حركة حماس على المقترح المصري لأنه راهن على رفض الفصائل، وسيكون هناك بموجب تنفيذ الاتفاق وقف لإطلاق النار وهدنة دائمة تتم على أثرها إعادة إعمار غزة، ولهذا قرر أن يبدأ بالعملية التي قد ترضى عنها الولايات المتحدة، والتي يسميها بايدن عملية محدودة».