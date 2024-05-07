إبراهيم السمان يخوض أول بطولة سينمائية مطلقة بـ«مخ في التلاجة» (صور)

انتهى الفنان إبراهيم السمان من تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد «مخ في التلاجة»، والذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة للمرة الأولى في السينما، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الفنانين.

صور من كواليس فيلم «مخ في التلاجة»

ويقدم إبراهيم السمان، من خلال العمل، ثمان شخصيات مختلفة دفعة واحدة فى تجربة جديدة هى الأولى من نوعها، ويشاركه فيها عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنانة منة فضالي وبدرية طلبة ومحمد طعيمة وأحمد حلاوة ومصطفى بسيط وعبد المعطى وحسن عيد والعمل من تأليف عمرو التاروتي، وإخراج طارق عبد المعطي، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان إبراهيم السمان شارك في السباق الرمضاني الماضي بعملين، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هما مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولى ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شارك «السمان» أيضا فى مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخي وأحمد رزق ورحاب الجمل وملك قورة وتامر نبيل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.