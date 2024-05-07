منة فضالي تكشف عن فيلم جديد مع خالد سليم

كشفت الفنانة منة فضالي عن عمل جديد يجمعها بالفنان خالد سليم من خلال صورة تجمعهما سويا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

منة فضالي وخالد سليم في عمل فني واحد

كتبت الفنانة منة فضالي: «أنا وخالد أصحاب من زمان جدا وأعز أصحابي و اشتغلنا كتير مع بعض وأنا على المستوى الشخصي بحبه صاحب وفنان بجد غير صوته الله أكبر ولسه لينا فيلم قريب حينزل دعواتكم».

وأضافت منة: «معتز ومايسة، بدون مقابل تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد وإنتاج محمد فوزي».

منة فضالي في محارب

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل محارب بجانب عدد من الفنانين من بينهم حسن الرداد وناهد السباعي وأحمد زاهر وعدد آخر من الفنانين.