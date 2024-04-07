أحداث كثيرة، شهدتها حلقة أمس من مسلسل محارب، إذ زارت نهى «منة فضالي» زوجة المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، منال شقيقة محارب «حسن الرداد» في منزلهم بالحارة، وذلك لمعرفة ما فعله زوجها مع عائلة محارب، منذ دهس رامي العزازي، والدتهم بسياراته.

مسلسل محارب الحلقة 28

وأكدت «نهى» لـ«منال» أنها واثقة في براءة «محارب»، خاصة بعد أنّ تهجم عليهم في منزلهم دون إيذائها أو ابنها، بل شعرت أنه إنسان طيب يبحث عن الحقيقة، وأنها تريد مقابلة «محارب» لمساعدته لأنه برئ ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 28.

شقيقة محارب تطرد منة فضالي من منزلها

ورفضت «منال» شقيقة محارب، كل توسلات «نهى» لإخبارها أين يختبئ شقيقها، إذ ثارت منال في وجهها واتهمتها أنها قادمة بالاتفاق مع زوجها حسام الجيوشي لمعرفة مكان شقيقها، وطردتها من منزلها على الرغم من تأكيد «نهى» أنّ زوجها لا يعلم أي شيء عن هذه الزيارة إلا أنّ منال لم تصدقها.

وتقرر «نهى» مواصلة البحث عن الحقيقة، ضمن أحداث مسلسل محارب بالحلقة 28 الذي سيعرض مساء اليوم حصريًا على قنوات سي بي سي.