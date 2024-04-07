منة فضالي تعلن انتهاء تصوير مسلسل محارب مع حسن الرداد

أعلنت الفنانة منة فضالي، انتهاء تصوير مسلسل محارب، الذي يعرض في شهر رمضان 2024، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

منة فضالي وحسن الرداد بكواليس مسلسل محارب

نشرت منة فضالي صورة تجمعها مع حسن الرداد علي «فيس بوك» وعلقت عليها قائلة: «فركش محارب، مبروك لكل صناع العمل، شكرًا حبيبتي الغالية المخرجة الشاطرة أوي اللي بحبها بجد الأستاذة شيرين عادل، بحبك وميرسي على كل حاجة بجد».

وأضافت: «شكرا الحاج أحمد السبكي وألف مبروك، شكرًا محمد سيد بشير على الورق الجميل، شكرًا لكل زملائي ومبروك عليكم، ومبروك لـ حسن الرداد، محارب مجهود فظيع بجد، وأنت تستحق التقدير، مبروك يا صاحبي».

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc

يعرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الجديدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 صباحا والثانية 3:45 مساءً.

ويعرض مسلسل محارب الحلقة 28 على قناة CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

أحداث مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب حول الشاب محارب الذي يجسد دوره النجم حسن الرداد، وهو من أصول صعيدية جاء إلى القاهرة رفقة أسرته بعد وفاة والده.