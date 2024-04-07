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دراما المتحدة

رسالة حسن الرداد لـ منة فضالي عن مسلسل محارب

كتب:

ضحى محمد
02:32 ص | الأحد 07 أبريل 2024
حسن الرداد

حسن الرداد

وجّه الفنان حسن الرداد، رسالة إلى الفنانة منة فضالي، بعد انتهاء تصوير مسلسل محارب، والذي يعرض حاليًا في شهر رمضان 2024.

حسن الرداد يوجه رسالة لـ منة فضالي

ووجه «الرداد» رسالة إلى منة فضالي عبر حسابه الشخصي «فيسبوك» قائلا: «ميرسي يا أحلى منوش في الدنيا، وانبسطت جدًا أننا اشتغلنا مع بعض».

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب يدور في إطار تشويقي، وهو من بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد ونرمين الفقي ومنة فضالي، وملك أحمد زاهر، وماجد المصري.

موعد عرض الحلقة الجديدة من محارب

يعرض مسلسل محارب على قناة «cbc» في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرًا، والأخرى 3:45 عصرًا.

كما يعرض مسلسل محارب يوميًا وبشكل حصري على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.