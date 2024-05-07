نوبات متكررة من ضيق التنفس، يصاحبها انسداد بالشعب الهوائية، ما يؤدي إلى حالة اختناق والتهاب بالشعب الهوائية أيضًا، تلك الأعراض التي تؤدي إلى وفاة 450 ألف شخصًا سنويًا، بسبب معاناتهم مع مرض الربو.

في اليوم العالمي للربو، نستعرض أبرز المعلومات عن المرض الذي يصيب الأطفال والبالغين لكنه غير معدي، ومنتشر لدى الأطفال أكثر، ويعاني منه لاعب شهير بالنادي الأهلي.

عوامل تؤدي إلى الإصابة بالربو

ذكر موقع «روسيا اليوم» أنّ الربو يؤدي إلى اضطراب في خلايا منظومة المناعة، مما يؤدي إلى حدوث التهاب في الشعب الهوائية وتضيقها، ومن الممكن أن يتطور بسبب عوامل وراثية، وعوامل خارجية أخرى مثل الأتربة والتلوث الجوي ومسببات الحساسية.

خطر الإصابة بالربو يهدد الأطفال

واتضح أن خطر الإصابة بمرض الربو يكون أعلى للأطفال بنسبة 2.5 في حالة معاناة أحد الوالدين من المرض، أما إذا كان الوالدين مريضان بالربو، فإنّ النسبة تبلغ 6.6، كما أن هناك محفزات أخرى للإصابة بالمرض، مثل الهواء البارد والمشاعروالغضب والخوف وممارسة الرياضة.

معاناة 260 مليون شخص حول العالم

هناك بعض الأدوية التي تسبب الإصابة بالربو، مثل الإسبيرين ومضادات الالتهابات وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والصداع النصفي، ويعاني حاليًا 260 مليون شخص حول العالم، من بينهم لاعب النادي الأهلي أنتوني موديست وابنته.

وبدوره قال الدكتور محمد إسماعيل أخصائي الأمراض الصدرية، خلال حديثه مع «الوطن»، أن الربو يسبب ضيق نفس شديد، بالإضافة إلى التعرض لالتهابات رئوية متكررة، ويصبح المصاب بالمرض أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.