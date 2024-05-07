أمين الفتوى: هذه التصرفات تفسد الحج (فيديو)

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول «ما مفسدات الحج؟».

وأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على «قناة الناس»: «لو قمنا بأداء الحج دون الوقوع في أية مخالفات، فلن يكون هناك فساد للحج، سيدنا رسول الله يقول من حج ولم يرفث أو يفسق، رجع كما ولدته أمه».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إفساد الحج يبقى فى ذنوب بعد أن مسحت الذنوب بأداء الحج، وإيه الذنوب دى الغيبة النميمة والإفساد بين الناس، وعدم الوفاء ببر الوالدين».