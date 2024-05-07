7 نصائح من «الحج والعمرة» السعودية لمريض القلب: راجع الطبيب قبل السفر

حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، 7 نصائح طبية لمرضى القلب قبل تأدية مناسك الحج في المسجد الحرام لهذه العام، مع الإشارة إلى أن مريض القلب يستطيع تأدية العمرة ونسكها إذا كانت حالته مستقرة.

ضروريات قبل الحضور للمسجد الحرام

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يجب مراجعة الطبيب قبل القدوم لتأدية المناسك وكذلك إحضار الدواء قبل القدوم، مع ضرورة حمل مرضى القلب بطاقة تعريفية أو تقرير طبي، مع عدم التعرض لمجهود بدني أو عصبي، مع مرافقة الأصدقاء أو الأقارب قدر المستطاع.

وختم التقرير النصائح السبع بأهمية أخذ قسط من الراحة عند الشعور بألم في الصدر أو ضيق تنفس، وكذلك تجنب صعود الحاج المريض بالقلب الدرج واستخدام السلالم الكهربائية بدلا منها لتخفيف المجهود البدني.

ويمكن إيجاز النصائح السبع في الآتي:

1- مراجعة الطبيب قبل القدوم لتأدية المناسك.

2- إحضار الدواء قبل القدوم.

3- حمل مرضى القلب بطاقة تعريفية أو تقرير طبي.

4- عدم التعرض لمجهود بدني أو عصبي.

5- مرافقة الأصدقاء أو الأقارب قدر المستطاع.

6- أخذ قسط من الراحة عند الشعور بألم في الصدر أو ضيق تنفس.

7- تجنب صعود الحاج المريض بالقلب الدرج واستخدام السلالم الكهربائية.

إتاحة تقييم الخدمات المقدمة

وتتيح وزارة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عبر بطاقة «نسك» الذكية للحجاج النظاميين هذا العام، تقييم الخدمات المقدمة لهم من قبل شركات وحملات الحج، ومن الفنادق والخدمات ذات الصلة، وتقديم الشكاوى والملاحظات، تسهيلا على الحجاج.