إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية إبشان في كفر الشيخ بتكلفة 282 ألف جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بإحدى شوارع قرية إبشان بمركز بيلا لتغيير الخط القديم المتهالك بآخر جديد يتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، حيث يتم تغيير خط مياه الشرب بمنطقة المشروع بقرية إبشان، بطول 500م وقطر 4 بوصة بتكلفة إجمالية 282 ألف جنيه، بهدف تغيير خطوط المياه «الاسبستوس القديمة» بخطوط جديدة بلاستيكية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنّ هذه الخطوط آمنة تماماً ولا تتعرض للكسر، والضخ بها يكون أقوى، ولا تتسبب في تلويث المياه، مثمناً مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأدائها المتميز في تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز ومدينة بيلا، والتي جرى تنفيذها بمعرفتها أو استلامها من الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، بإشراف اللواء حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والعضو المنتدب.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمراكز ومدن المحافظة، لتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

ومن جانبه، أوضح المهندس وائل الخواجة، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، أنّه جاري الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بعدد من شوارع قرية إبشان، وتشمل إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 4 بوصة بطول 500 متر، مؤكداً أنّ شركة مياه الشرب حريصة علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وتحسين ضغوط المياه في الشبكات، والتغلب على ضعف المياه، لضمان وصولها إلى الأدوار العليا.