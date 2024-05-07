قصواء الخلالي: مصر تسعى بكل الطرق الممكنة لإحلال السلام في المنطقة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدولة المصرية رغم مواجهتها تحديات عديدة داخليا وخارجيا لا تزال تساند القضية الفلسطينية ولم تتخلَ عنها.

إحلال السلام في المنطقة

وأوضحت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها وتسعى بكافة السبل الممكنة لإحلال السلام في المنطقة.

حماس توافق على المقترح المصري

ونوهت بأن الاحتلال الإسرائيلي ادعى أن حماس تعرقل المفاوضات، ولكن حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، وأحرجت إسرائيل، لنتفاجأ بشن إسرائيل عملية عسكرية برفح الفلسطينية، منوهة بأن الدولة المصرية جاهزة لكافة السيناريوهات.