في يوم الربو العالمي.. هل تشكل الحيوانات الأليفة خطرا على المصابين به؟

تربية الحيوانات الأليفة في المنزل أمر يحبذه الكثيرون، وهناك من يزداد تعلقه بالحيوان الذي يربيه، ويعتبره فردا من العائلة، لكن قد تشكل هذه الحيوانات خطورة على صحة المصابين بمرض الربو، فما علاقة الربو بالحيونات الأليفة؟

الربو والحيوانات الأليفة

رغم أن وبر الحيوانات، لا يلاحظه الكثيرون، فإنّه يشكل خطرًا على مرضى الربو، بسبب اعتباره من المثيرات التي ربما تتسبب في نوبة للمريض، وذلك بحسب ما ذكر في موقع «Asthma» المختص بأمراض الربو والتنفس، وإذا كان الشخص المريض، لا يستطيع التخلي عن حيوانه الأليف، فهناك طرق عدة يمكنه اتباعها لتجنب المخاطر التي يمكن أن تصيبه، ويعد أبرزها:

تنظيف المنزل

تعد عملية تنظيف المنزل بشكل مستمر، ومسح الأسطح والأماكن التي يتجول فيها الحيوان، في غاية الأهمية لمرضى الربو، لتجنب الإصابة بالنوبة المتوقع حدوثها بسبب وبر الحيوانات.

تنظيف الحيوان

يجب الاهتمام بنظافة الحيوان المتواجد في المنزل، وغسله بالمياه على الأقل مرة في الأسبوع، لتقليل الوبر إضافة للمواد الأخرى التي تسبب الحساسية في أغلب الأحيان.

الاستغناء عن السجاد

يؤوي السجاد كميات كبيرة من وبر الحيوانات، لذا يمكن الاستغناء عنه نهائياً،إذا أراد المريض الاحتفاظ بالحيوان الذي يقوم بتربيته، لتفادي تجمع الوبر عليه، بحسب ما ذكر في موقع «Temple health».

ما مرض الربو؟

هو مرض رئوي مزمن، وهو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين جميع الأعمار، ويحدث بسبب الالتهاب وانقباض العضلات المحيطة بالشعب الهوائية، ما يجعل هناك صعوبة في التنفس.

أعراض الربو

- السعال

- ضيق في التنفس

- الأزيز عند الشهيق والزفير

- ضيق الصدر، ما يجعل التنفس العميق أمراً صعباً