أكثر شيوعا بين الأطفال.. هيئة الدواء تكشف أعراض الإصابة بمرض الربو

أعلنت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي لها بمناسبة اليوم العالمي للربو، أن الربو يصيب جميع الأعمار، وهو مرض مزمن من الأمراض غير السارية، وأكثر شيوعا بين الأطفال.

وتشمل أعراض الإصابة بمرض الربو بحسب ما استعرضته هيئة الدواء، الآتي:

أعراض الإصابة بمرض الربو

​- نوبات السعال المستمر، وخاصة في أثناء الليل، والتي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزا. ​

- أزيز الصدر عند الزفير، وأحيانا عند الشهيق، وهو علامة شائعة للربو عند الأطفال. ​

- ضيق أو صعوبة في التنفس، وأحيانا في أثناء الراحة.​

- ضيق الصدر أو ألم الصدر؛ ما يجعل التنفس العميق أمرا صعبا.​

- صعوبة النوم بسبب ضيق النفس أو السعال أو الأزيز.​​

وحددت هيئة الدواء الأعراض التي تشير إلى أن الربو يزداد سوءا، وهي:

- زيادة صعوبة التنفس؛ وفقًا لقياسها بجهاز التحقق من مدى كفاءة عمل الرئتين.​

- الحاجة إلى استخدام البخاخ للإغاثة السريعة بشكل أكثر تكرارًا.​​