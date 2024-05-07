محمود فوزي: «الحوار الوطني» يدعم قرارات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار مستمر في مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، ومن ضمنها القضايا التي تمس الأمن القومي، فهو داعم لمؤسسات الدولة المصرية في قراراتها التي تُتخذ لحماية الأمن القومي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «cbc» أن الحوار الوطني وضع ضوابط ذاتية تجعله لا يتدخل في مثل هذه القضايا ولكن في ظل ما يحدث من اضطرابات نراها الآن، فليس لدي أدنى شك في أن الجميع على قلب رجل واحد في دعم القيادة السياسية في أي قرارات تتخذها لحماية أمنها القومي.

ونوه «فوزي» بأن مصر حذرت في اليوم الأول من اتساع رقعة الصراع من بداية الحرب، ومصر تضع على رأس أولوياتها حفظ أمنها القومي، وأيضا الحفاظ على القضية الفلسطينية، واستفزازات الجانب الإسرائيلي مرفوضة، وموقفنا تجاه تصفية القضية الفلسطينية مرفوض، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تجعل المواطن يصطف خلف القيادة السياسية.