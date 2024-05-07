ما مرض ابن الفنانة نور قدري؟.. يخضع إلى جلسات بخار في المنزل

وعكة صحية تعرّض لها ابن الفنانة نور قدري، استلزمت نقله إلى المستشفى ليخضع إلى جلسات العلاج بالبخار، إذ نشرت «قدري» صورة لنجلها عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله»، وطلبت من متابعيها الدعاء لنجلها بالشفاء العاجل حتى يسترد عافيته سريعًا.

ما مرض ابن نور قدري؟

في تصريحات صحيفة، كشفت نور قدري معاناة ابنها من حساسية على الصدر، مما أثر على وظائف الرئة، ويخضع حاليًا لعمل جلسات بالبخار في المنزل، إذ تتحسن حالته الصحية تدريجيًا، ومن المقرر أن يُجري فحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل، لمعرفة آخر التطورات.

وخلال الساعات الماضية، نشرت نور قدري دعاءً لنجلها بعد تعرضه لوعكة صحية تقول: «بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حصنت نفسي وأهلي ومالي بالله الحي القيوم الذي لا يموت».

من هو ابن نور قدري؟

وابن نور قدري يُدعى حمزة محمد نور، وكان سبب غيابها عن الفن لمدة 10 سنوات، بعدما أنجبته عام 2011، ويتمتع بشخصية ذكية، وقدرة هائلة على التعامل مع التكنولوجيا وتطبيقات الموبايل المختلفة.

وبحسب تصريحات سابقة على الراديو 9090، تقول نور: «حياتي كلها اتعمل لها توقف مؤقت بعد ولادة حمزة، وخدت الخطوة دي، عشان لو فضلت مستمرة في الشغل وكملت الوقت هيجري، والأهم والأساس إني أعمل بيت وأسرة».

وبدأت نور قدري بالعودة إلى الوسط الفني بعد أن وصل «حمزة» إلى عمر عامين، من خلال حضور ورش تمثيل، إذ كانت تصطحبه معها إلى الورش والبروفات، ودائمًا ما تحرص على تصوير بعض الفيديوهات مع زوجها محمد نور و«حمزة» على تيك توك، وتجمعها بأسرتها الكثير من المواقف الطريفة.