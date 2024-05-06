تعرض ابن الفنانة نور قدري لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى

أعلنت الفنانة نور قدري عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعرّض ابنها لأزمة صحية.

ونشرت نور قدري صورة لابنها وهو يتلقى العلاج، إذ ظهر جالسًا ويضع جهاز بخار وعلقت: «الحمدلله».

تفاصيل فيلم عنب

تعاقدت نور قدري مؤخرًا على المشاركة في فيلم «عنب» بطولة جماعية ويضم بجانب نور قدري الفنان إسلام إبراهيم، والفنان محمود الليثي، والفنان توني ماهر، وسيتم الكشف عن مفاجأة سيتم إعلانها قريبا وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.