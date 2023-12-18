نور قدري تحتفل بعيد ميلاد والدتها بعد شائعة وفاتها: «كل سنة وإنتي بخير»

احتفلت الفنانة نور قدري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد ميلاد والدتها بعد شائعة وفاة والدتها التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.

ونشرت نور قدري صورا تجمعها بوالدتها معلقة: «أمي كل سنة وإنتي طيبة وبخير وصحة وستر ربنا يسعدك ويخليكي لينا ويديكي العمر كله يا حتة من قلبي والنفس اللي عايشه بيه إنتي السند والضهر وإنتي الدنيا اللي بيها ربنا يرضى عني بحبك يا أول حب في حياتي عيد سعيد عليكي يا ست الكل ودايما يارب راضية عني».

شائعة وفاة والدة نور قدري

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام شائعة وفاة والدة الفنانة نور قدري حيث أعلنت أية سماحة وفاه عمتها مواسية ابنة عمتها نورا قدري وظن البعض أنها تقصد الفنانه نور قدري، لتعلن نور قدري بعد ساعات عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام خطأ هذا الخبر مؤكدة أن والدتها بصحة جيدة.