«غرفة السياحة» توضح الجهات المسؤولة عن إصدار تأشيرة الحج القانونية

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تأشيرة الحج هى التأشيرة الوحيدة التي يٌسمح لحاملها من المصريين بأداء مناسك الحج بصورة قانونية، موضحا أن تأشيرة الحج للمصريين تصدر من خلال الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهي وزارات السياحة التي تنظم الحج السياحي، والداخلية التي تنظم حج القرعة والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، علاوة عن تأشيرات الحج الصادرة من الجهات السعودية.

140 ألف تذكرة طيران للسعودية خلال شهرى شوال وذو القعدة

وأضاف لـ«الوطن» أنه تلاحظ خلال موسم الحج الجاري صدور أكثر من 140 ألف تذكرة طيران للمملكة العربية السعودية خلال شهرى شوال وذو القعدة من العام الهجري الجاري لمواطنين مصريين حاصلين على تأشيرات زيارة شخصية وسياحية للسعودية، موضحا أن العديد من الحاصلين على تلك التأشيرات يسافر لأداء الحج وذلك بالمخالفة للضوابط المصرية والسعودية.

السياحة تحذر المواطنين الحاصلين على تأشيرات الزيارة من السفر للحج

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حذرت المواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها من السفر للحج بتلك التأشيرات وذلك حرصاً على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.