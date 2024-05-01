«السياحة»: أقصى موعد لتسليم خيام الحجاج بمنى وعرفات 25 ذو القعدة

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اللجنة الفنية للحج السياحي اتفقت مع الشركة السعودية المسؤولة عن تقديم خدمات الطوافة والإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة على تشكيل لجان ميدانية مشتركة ما بين الغرفة والشركة السعودية لاستلام خيام الحجاج بمنى وعرفات بحد أقصى 25 ذو القعدة بكامل تجهيزاتها وخدماتها والتعديل السريع فيها إذا تطلب الأمر ذلك.

تقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج السياحة

وأضافت الغرفة، في بيان اليوم، أن اللجنة الفنية للحج السياحي الموجودة حاليا بالمملكة العربية السعودية عقدت اجتماعات مع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية لحجاج السياحة حول كافة التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، إذ جرى شرح كافة الخدمات التي سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام، موضحة أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج للعام الهجري 1445 هجريا والعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج السياحة ولضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر.

تقديم الخدمات الميدانية للحجاج بمنى وعرفات

وأشارت إلى أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية مع مسؤولي تقديم الخدمات الميدانية للحجاج بمنى وعرفات أكدت بذل أقصى جهد لراحة وسلامة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع علي أن نجاح موسم الحج مسؤولية تضامنية بين الجميع، مشددة على ضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

ولفتت إلى أن الاجتماعات شهدت أيضا الاطلاع على خطة الطوارئ في حال حدوث أية مشكلة طارئة بمنى وعرفات وآليات التدخل الفوري لحل المشكلات في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية.